Una pedalata cittadina per inaugurare e scoprire "L'ecomuseo Fluvia" lungo la golena

Sarà inaugurato con una pedalata cittadina l'ecomuseo Fluvia sabato primo ottobre. Lo ha fatto sapere l'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Pescara, nell'ambito delle iniziative del progetto Go.l.e.n.a.. Appuntamento alle 10,30 dalla Madonnina nel molo nord per per procedere lungo la pista ciclabile della golena alla scoperta del percorso eco museale. Go.l.e.n.a. è il progetto promosso dall'assessorato e finanziato dal bando bando dell’Anci “Fermenti in Comune”, che ha previsto la partecipazione di 20 giovani del territorio, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, destinatari di un percorso di partecipazione attiva ed approfondimento sulle tematiche inerenti la storia del fiume. Partner del progetto sono Arci Pescara, Movimentazioni Asp e Pas (Partecipazione attiva studentesca). La pedalata vedrà la partecipazione del sindaco Carlo Masci e dell'assessore alle politiche giovanili Patrizia Martelli, oltre alla responsabile del servizio programmazione sociale e misure straordinaria per il welfare Roberta Pellegrino.