Il Covid non ferma il palio delle pupe di Cappelle sul Tavo: niente pubblico e diretta streaming

Il Covid non ferma il paio delle pupe di Cappelle Sul Tavo, che a causa delle restrizioni dovute alle norme anti contagio quest'anno vedrà un'edizione ridotta e particolare. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Ferri, che ha deciso di non interrompere una tradizione folkoristica che ogni anno attira migliaia di persone la sera del Ferragosto nel piccolo comune dell'entroterra pescarese, uno spettacolo suggestivo che anima le varie contrade arrivato alla quarantacinquesima edizione.

Per quest'anno è prevista una "pupa" solidale creata in collaborazione ideale fra le contrade che si tramandano da decenni lo lo spirito di questo rito propiziatorio. Il Comune ha aggiunto:

Quest'anno l'evento sarà ridotto, quindi senza pubblico per via delle restrizioni covid e nel rispetto delle vittime della pandemia e delle loro famiglie, ed è proprio per questo che abbiamo preferito il supporto mediatico garantendo così la fruizione dell'evento sia pure a distanza.