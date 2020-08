Anche il sindaco Masci racconterà la Pescara degli anni '70 durante il concerto dei "Prendila così" in piazza Salotto

Il sindaco Masci, assieme al giornalista Luciano Troiano, racconterà domani 14 agosto dalle 21,30 la Pescara degli anni '70 nel corso del concerto dei "Prendila così", tribute band di Lucio Battisti. Appuntamento in piazza Salotto nell'ambito della rassegna musicale “Singin’ in the Streets” voluta da Angelo Valori direttore artistico dell'Emp e dall'assessore Cremonese. L'obiettivo è quello di riportare la musica dal vivo nei luoghi tipici e storici della città. Il cartellone terminerà il 29 agosto prossimo e l'auspicio, come ha spiegato l'assessore, è quello di dare buoni risultati al commercio, oltre alla raccolta fondi abbinata agli spettacoli per il reparto di pediatria dell'ospedale di Pescara.

Il gruppo, una delle prime tribute bandi di Mogol/Battisti in Abruzzo, è composto da 5 elementi: