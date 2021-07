La concessionaria Autoepi inaugura il nuovo centro carrozzeria

Nuova avventura per la concessionaria Autoepi di Pescara. Giovedì 22 luglio apre ufficialmente i battenti il nuovo centro carrozzeria, sito in Strada Vicinale Torretta 17 a Pescara in un'entità lavorativa specifica proprio di fronte alla storica concessionaria.

Un servizio rinnovato, sempre più professionale e tecnologico, che rappresenta lo sbocco naturale di una Carrozzeria nata oltre 40 fa in Via Tiburtina a Pescara, e poi trasferitasi in Strada Vicinale Torretta nel 1987. Oggi il restyling. Un look diverso, aggiornato, al passo coi tempi. E l’occhio sempre sapientemente rivolto al futuro.

“L’obiettivo di questa nuova attività è soddisfare in modo sempre più ampio e puntuale le esigenze di tutte le famiglie che vivono nel nostro territorio”, spiegano Paola e Giuseppe Epifano titolari della concessionaria Autoepi.

Il nuovo centro carrozzeria è stato infatti allestito secondo criteri di assoluta avanguardia tecnologica, al fine di allargare il raggio di servizi offerti, ottimizzando i tempi di lavorazione: nuove attrezzature "Spot Repair", ricambi originali e garantiti, gestione totale della pratica assicurativa e periziale, preventivi trasparenti, rapidi e digitali, Ampia disponibilità di vetture di cortesia. Senza dimenticare una acclarata competenza nel restauro delle auto storiche Citroen, con il progetto di successo “Autoepi Classique”.

La nuova carrozzeria è dotata di 2 zone di preparazione con lampade infrarossi automatizzate e un forno di verniciatura all'avanguardia, con nuovi spazi per la lucidatura e una postazione con banco di riscontro per i veicoli con seri danni.

"Alla già consolidata nomina di carrozzeria Autorizzata Citroen/DS si è aggiunta anche quella per il brand Honda". - conferma il responsabile Marketing Giuseppe Rossi - Le nostre competenze ci consentono di aprirci a riparazioni multibrand di qualsiasi tipologia, e da oggi con tempi più rapidi e con maggiore qualità. Di recente abbiamo formato anche un tecnico per le riparazioni per danni da grandine".

