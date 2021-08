Per la notte di San Lorenzo musica e stelle cadenti al parco del Telegrafo fino a tarda notte

Notte speciale al parco del Telegrafo martedì 10 agosto in occasione di San Lorenzo, grazie all'evento organizzato dalla presidenza del consiglio comunale. Per godersi lo spettacolo delle stelle cadenti, infatti, il parco resterà aperto fino all'una di notte fa sapere il presidente Antonelli assieme all'assessore Gianni Santilli. In questo modo si darà la possibilità ai cittadini di ammirare le stelle, con intrattenimento musicale grazie alla presenza dell'associazione culturale musicale Angeli Romagnoli e dal gruppo The Come Back Band.

"La data del 10 agosto lega il suo fascino alla possibilità di osservare le Perseidi - vero nome delle tradizionali stelle estive - ed è da sempre un avvenimento celebrato in tutta Italia, che attrae l’interesse di numerosi cittadini che raggiungono luoghi panoramici proprio per guardare il cielo"

Per accogliere i cittadini interessati, sempre nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid, l’area parco sarà di conseguenza aperta fino alle ore 01:00 del giorno 11 agosto.