"Note sotto le stelle" a Spoltore per la vigilia di San Lorenzo: musica, arte e osservazioni astronomiche per una sera di magia

Si rinnova l'appuntamento con “Note sotto le stelle” tra gli affascinanti borghi di Spoltore. Occhi puntati al cielo sì, ma anche negli scorci delle antiche vie dove ad animare la sera del 9 agosto, a partire dalle 17, ci saranno band musicali, cantautori, artisti di strada e performer. Un percorso tra arte e musica che ci concluderà proprio con l'osservazione di stelle e pianeti dalla cima di un torrone medievale.

Il programma della serata

Spoltore celebra così la vigilia della notte di San Lorenzo. La direzione artistica dell'evento è affidata all'attrice Antonella De Collibus e prevede dalle 17 alle 20 negli spazi della cripta, la masterclass gratuita sull'uso della voce con la cantautrice Federica Marlò, molto apprezzata nell'attuale panorama musicale, oltre alla jam session che si svolgerà in piazza Di Marzio.

Alle 19 prende il via la favola musicale “Vagabondi al castello” in Largo Fosse del grano. Un evento musicale-acrobatico ideato dal musicista Pino Petaccia e che si esibirà con l'acrobata Schwartz Müller.

Nella biblioteca “Piero Angela” invece, dalle 19.30 alle 20.30 ci sarà lo sleeping concert di Fabio Bonomo offrirà una magica e suggestiva esperienza di sonorizzazioni volte a creare uno stato di totale rilassamento con strumenti come campane di cristallo, sintetizzatori, water spring bowl, waterphone, brain tuning forks, gong, spring drum e così via. Nello stesso orario in via dei Peloni, andrà in vece in scena una performance ispirata ai rituali sciamanici ed esoterici coinvolgerà il pubblico nella creazione di un'opera d'arte tutta in divenire, realizzata con il sale dalla performer Sara Tatoni accompagnata dalla musica di Rogério Celestino.

Altro evento alle 20.30 in piazza D'Albenzio dove il giovane cantautore Carlo Valente presenterà i brani del suo ultimo lavoro "Metri quadrati" accompagnato al piano da Edoardo Petretti. Alle 21.30 sarà la volta di "Jester at work", al secolo Antonio Vitale, con la sua band (Alessio D'Onofrio alla chitarra, Michelangelo Del Conte alla batteria e Max Leggieri al basso) per un concerto tra folk, blues, dark e southern rock.

Non mancherà lo spazio dedicati ai bambini grazie al Ludobus di Luca Pelusi e il suo piccolo laboratorio di circo che aprirà i battenti alle 18 sul belvedere G.Gaist. Ad intratteneri anche più tardi e cioè alle 21.30 in piazza di Marzo, un trampoliere.

Spazio anche alla magia con le rune e i cristalli e i consulti di Rosy Siani e Cinzia Taraborrelli. E magia è anche quella del cosmo grazie alle osservazioni astronomiche cui i presenti potranno partecipare grazie al Gruppo astrofili pescaresi "Ra" (Gaspra), presenti con i loro telescopi sul bastione del castello a partire dalle 21.

Ulteriore iniziativa quella promossa dal Circolo pro loco in via del Corso con la mostra fotografia "Stelle tra cielo e terra" con gli scatti dei fotografi-astrofili Flavio Passeri e Giulio Basti e le immagini delle più grandi glorie del jazz e della musica mondiale realizzate dal fotografo Paolo Iammarrone.

Gli eventi per cui è necessaria la prenotazione

Per le osservazioni astronomiche è necessaria la prenotazione possibile con messaggi whatsapp da inviare al 350 1811922. La prenotazione è necessaria anche per la masterclass della cantautrice Marlò e per lo slepping concert: in questo caso il numero da contattare tramite messaggio wp è il 329 4215113.