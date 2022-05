A Pescara il "Motoincontro 2022", per unire la passione per i motori e la voglia di socialità dei ragazzi speciali

Domenica 29 maggio appuntamento con il “Motoincontro 2022 Città di Pescara”, manifestazione mototuristica valida per il torneo Fmi che punta ad unire la passione per le due ruote e la voglia di socialità dei ragazzi speciali. L'evento, infatti, è patrocinato dall'amministrazione comunale e in particolare dall'assessore Nicoletta Di Nisio, e sostenuto dall'istituto Don Orione, che vuole offrire ai ragazzi che assiste una domenica diversa dopo due anni di pandemia e di mancanza di rapporti e occasioni sociali.

Dalle ore 8:30 alle ore 11:00, i centauri si concentreranno in Piazza della Repubblica, dove si ritroveranno assieme ai ragazzi del Don Orione e ci sarà la colazione con consegna dei gadet. Subito dopo la partenza del tour che avrà una lunghezza di 65 chillometri nell'entroterra pescarese, toccando località come Rosciano e Popoli. A fine giornata l'estrazione dei premi a sorpresa e la consegna delle pergamene di partecipazione. L'assessore Di Nisio ha spiegato che questo evento si colloca nella serie di iniziative dopo un periodo di stop dovuto alla pandemia, per dimostrare che Pescara è viva ed ha voglia di tornare a vivere appieno la propria vita sociale.