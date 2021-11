"Zeta", personale di Chiara Druda al Museolaboratorio - ex manifattura tabacchi

Si chiama "Zeta" la personale di Chiara Druda a cura di Enzo De Leonibus che sarà visitabile a Città Sant'Angelo dal 13 novembre al 30 dicembre. Inaugurazione sabato 13 novembre alle ore 18:30. Info e appuntamenti: 085/960555 - 333/1049439, info@museolaboratorio.org.

"La mostra - spiega Chiara Druda - raccoglie il risultato parziale di una ricerca che sto conducendo sui numeri primi e più in generale sui sistemi emergenti e non lineari. Il risultato di questa indagine trasversale è in primis una metafora estesa e aperta che allude all' esistente e all'esistere, che mette in relazione uno schema di ricorrenze numeriche e geometriche con il flusso disordinato della vita. Zeta fa riferimento alla funzione Zeta di Riemann e le geometrie non euclidee, incipit di questo viaggio inatteso che da due anni motiva il mio cercare".