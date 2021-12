"Vite in gioco", mostra fotografica a Penne

Sabato 4 e domenica 5 novembre, alla Casa delle Arti e dei Mestieri di Penne, si terrà la mostra fotografica "Vite in gioco". Quale confine tra il ”si può e ”non si può” fare? Da chi è stabilito? Quale visione di bambino sottende a questa demarcazione? E quale quella dell’adulto di riferimento? Quanti limiti stabiliamo a priori senza tante volte conoscerne il reale motivo? O semplicemente perchè i bambini potrebbero cadere, potrebbero farsi male o sono troppo piccoli? Ma davvero il miglior modo di proteggerli è chiuderli dentro quattro mura, fermi e seduti? Non staremmo invece privandoli di fondamentali esperienze necessarie alla loro crescita e alla costruzione della loro identità?



È stato riscontrato nei bambini un intenso bisogno di riconnettersi alla natura, una vitale necessita’ di muoversi, un sano bisogno di autonomia nel gioco e nella libera espressione. Ma, prima di ogni altra cosa, hanno bisogno di adulti che abbiano fiducia in loro e nelle loro capacita’. Allora sì che si potrà toccare con mano la meraviglia e restare a bocca aperta dinanzi al loro saper essere e al loro saper fare. La stessa meraviglia intrappolata negli scatti che verranno presentati alla mostra. Forse troppo semplicisticamente si aspetta che i bambini crescano ma nel frattempo si trascura un importante aspetto, che ci sono delle ”vite in gioco” .



La mostra è organizzata da Anna Di Claudio, responsabile del Centro di Aggregazione Giovanile “La Matrioska” e nido d’infanzia “La casa dei bamnini” di Penne, e dalla pittrice Alice D’Annunzio, in collaborazione con “La Casa delle arti e dei Mestieri” di Penne. Sabato 4 dicembre, in occasione dell’inaugurazione, ci sarà la lettura animata di racconti tratti dalla raccolta Il Giardino degli implumi, realizzata dai genitori dei bambini del Nido d’Infanzia “La casa dei bambini” di Penne. I brani saranno letti da Fausto Roncone e musicati da Matteo Di Claudio, del Teatro del Paradosso di Loreto Aprutino. Per accedere sarà necessario esibire il green pass. Per assistere alle letture animate sarà inoltre necessaria la prenotazione al 329/6682298.