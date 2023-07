"La vita è un'altra cosa", mostra di Simone Ciglia per Stills of peace

Dal 9 luglio al 10 settembre si tiene l’edizione X della rassegna internazionale di Fondazione Aria dedicata all'arte e alla cultura contemporanea, in collaborazione con il Comune di Atri e con il Comune di Pescara. Nel 2023 "Stills of Peace" presenta un dialogo profondo sul tema della nonviolenza, che in questo decennale coinvolge i nove protagonisti delle edizioni precedenti, Pakistan, Spagna, Francia, Cina, Marocco, Iran, Giappone, Corea del Sud e Armenia, insieme all’Italia.

La ‘Ma.Co. / Maratona del Contemporaneo’ organizzerà domenica 9 luglio, alle ore 18, l’apertura della mostra "La vita è un’altra cosa", a cura di Simone Ciglia, ospitata alla Fondazione La Rocca - Volume per l’Arte.

Una rassegna che, nel corso delle nove precedenti edizioni, è arrivata ad ospitare oltre 150 artisti dal mondo, collaborando con 20 curatori, per un totale di più di 40 mostre realizzate e 50 film proiettati in lingua originale. Numeri che, come ricorda la direttrice Giovanna Dello Iacono, servono a testimoniare la serietà dell'impegno per un dialogo culturale plurale, all'insegna della pace.

Orari: 10-12 / 18-22 / Chiuso domenica e lunedì