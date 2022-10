Allo Spazio Matta "Il video rende felici. Videoarte in Italia" di Valentina Valentini

Arriva a Pescara, dal 3 al 6 novembre, una selezione della prestigiosa mostra "Il video rende felici. Videoarte in Italia". L'esposizione, a cura di Valentina Valentini, si è tenuta a Roma a Palazzo delle Esposizioni e alla Galleria d’Arte Moderna (Gam) ed è stata promossa e finanziata dal Ministero della Cultura – Direzione generale Creatività Contemporanea, Roma Culture – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e Azienda Speciale Palaexpo.

Soggetto della mostra è la produzione di videoarte e cinema d’artista in Italia dalla fine degli anni '60 al nuovo secolo. L’Italia è stata promotrice di progetti esemplari e pionieristici e rappresenta un punto di riferimento artistico-culturale per la sperimentazione video. Varietà, qualità e respiro internazionale caratterizzano le iniziative legate a questo medium in un contesto caratterizzato dalle nuove estetiche emerse con l’arte ambientale, la body art, l’arte povera, la musica sperimentale, la controinformazione e le nuove forme di teatro e danza.

Dalla fine degli anni '60 la videoarte acquisisce forme complesse di ibridazione attraverso l’utilizzo sperimentale del video, in televisione come nel teatro e nella danza fino all’emergere delle prime forme di computer art. Negli anni '90 il formato installazione (video e multimedia) trova nei musei, nelle gallerie e in istituzioni come la Biennale di Venezia, una grande accoglienza, favorito dal diffondersi delle tecnologie digitali. Infine nel nuovo secolo si accentua l’assimilazione della videoarte nel vasto territorio dell’immagine in movimento trasformato dalle tecnologie digitali.

Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 327/8668760 – prenotazioni@spaziomatta.it.