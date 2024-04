“L’Usarci incontra l’arte”: vernissage della mostra all’Aurum per agenti di commercio

All’Aurum arrivano gli agenti di commercio italiani per partecipare alla mostra “L’Usarci incontra l’arte” L’arte nelle sue svariate forme diventa una volta di più veicolo culturale ma anche spazio di libertà per quanti vi trovano l’opportunità di esprimere passione e creatività.

È il caso degli agenti di commercio che da tutta la Penisola confluiranno all’ex Aurum di Pescara, nelle giornate comprese tra l’11 e il 14 aprile, per dar vita a una rassegna di opere di pittura, scultura e fotografia che permetterà, a quanti percorrono ogni anno per lavoro decine di migliaia di chilometri, di svelare ai visitatori il volto diverso, probabilmente insospettabile, di una categoria professionale che conta in Italia un numero incredibile di operatori.

L’iniziativa di Bruno Rossi, presidente di Usarci Larac per i territori di Abruzzo e Molise (Unione sindacati Agenti e Rappresentanti di commercio italiani), che gode del patrocinio di Regione, Comune e Camera di Commercio, ha inoltre il fine non secondario di rinsaldare lo spirito di solidarietà e sussidiarietà che coinvolge la categoria degli agenti di commercio.

“Abbiamo voluto offrire a tutti i colleghi e ai lavoratori del sindacato - ha detto Bruno Rossi, presidente del comitato organizzatore - la possibilità di far conoscere le proprie creazioni. La partecipazione, voglio però precisarlo, è aperta anche ai non iscritti. Ma si tratta anche di un’opportunità per promuovere il bellissimo territorio e le eccellenze enogastronomiche dell’Abruzzo che in questi anni, grazie ad attività come questa, in molti stanno imparando a conoscere. Tanto è vero che chi vorrà potrà, tramite Usarci-Larac, partecipare a visite guidate della città e di Casa D’Annunzio, o della Costa dei Trabocchi. Sono davvero felice che questo progetto culturale abbia trovato la condivisione e il supporto delle istituzioni, che ne hanno evidentemente percepito il rilievo. Il nostro obiettivo è comunque quello di istituzionalizzare l’appuntamento artistico, invitando tutti i colleghi d’Italia a scoprire le vie dell’arte secondo le proprie attitudini e preferenze”.

Le iscrizioni all’evento, che ha in Luigi Grandoni il responsabile artistico, sono pervenute in numero cospicuo e si sono concluse lo scorso 23 marzo; fino a martedì 10 aprile sarà invece possibile far pervenire le opere da esporre al pubblico (opere che potranno anche essere acquistate da parte degli interessati).

Verrà riconosciuto un premio alle tre opere, una per ogni sezione (pittura, scultura e fotografia), risultate quali prescelte dalla commissione artistica che comunicherà i nominativi dei vincitori nella giornata di domenica 14 aprile dalle ore 17. Il programma della mostra “l’Usarci incontra l’Arte” prevede, per le giornate di giovedì 11 e venerdì 12 aprile 2024, al mattino e al pomeriggio (ore 9/12.30 e 15.30/19) l’allestimento dell’esposizione; sabato 13 e domenica 14, con orario continuato dalle ore 9 alle ore 19, sarà possibile visitare la mostra.

Sempre nella giornata di sabato 13 aprile si terrà una conferenza stampa (ore 10:30) in coincidenza con il vernissage d’inaugurazione. Per informazioni ci si può rivolgere al numero telefonico 085-295294 o all’indirizzo e-mail segreteria@usarcipescara.it.