"Trame di colore", personale di Caterina Matricardi al Museo delle Genti d'Abruzzo

Si chiama "Trame di colore" la personale dell'ortonese Caterina Maura Matricardi che aprirà la stagione 2022 del Museo delle Genti d'Abruzzo, a Pescara. L'inaugurazione è in programma alle ore 17,30 di sabato 15 gennaio, nello Spazio Arte della struttura. L'esposizione rimarrà aperta fino al prossimo 23 gennaio. Ecco che cosa sottolinea la direttrice della Fondazione Genti d'Abruzzo, Letizia Lizza:

"Prosegue la nostra ricerca sul territorio per valorizzare quei talenti nascosti che sono parte integrante, con le loro opere, del tessuto culturale della nostra regione. Artisti che vivono con passione la loro creatività, cercando percorsi espressivi originali".

Dal canto suo la Matricardi, appassionata di cinema e di Truffaut, spiega: "Lavorare per questa mostra mi ha aiutato ad affrontare un periodo difficile che ci ha coinvolto tutti: ci ha isolato calando sulle nostre vite una coltre pesante di paura e insicurezza, e la mia strada per uscirne è stata quella di rispolverare una passione sopita per l’arte intesa come agire corporeo, manuale. Le tele esposte sono realizzate con colori acrilici, e per la maggior parte con carta colorata, acqua e colla a volte combinate all’acrilico, ma ho usato anche cartone ondulato, legumi e resina epossidica".

La mostra sarà visitabile ad ingresso gratuito dal mercoledì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, e il sabato e la domenica dalle ore 16 alle ore 20, sempre nel rispetto delle norme anti contagio attualmente in vigore.