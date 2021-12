Disegni per raccontare la distanza, a Pescara la mostra di Cristina Gardumi

Ceravento, spazio culturale di Pescara, ospiterà dal 4 al 23 dicembre "Le tenere distanze", personale dell'artista visiva, attrice e performer bresciana Cristina Gardumi. L'evento inaugurale si svolgerà sabato 4 dicembre dalle 17 alle 21, poi la mostra sarà visitabile fino al 23 dicembre. Disegni realizzati con inchiostro, caffè, gouache e tempera su fogli di quadernone a righe di prima elementare: appaiono così le opere che compongono questa esposizione.

"Le linee della pagina del quaderno di italiano - afferma Cristina Gardumi - hanno qualcosa di nostalgico e per alcuni terribile; parlano al nostro passato e ci raccontano di quella volta che, bambini, siamo stati obbligati a conformarci a una regola, a un ordine, utile a renderci più chiari e leggibili: 'Scrivete dentro le righe'. Si tratta di qualcosa che va anche al di là della scrittura. Per me queste linee diventano latitudine e longitudine nello spaventoso ed eccitante spazio bianco del foglio. Suggeriscono possibilità, diventano coordinate per i personaggi che entrano in scena, stanno e, così facendo, si trovano. Negli ultimi due anni - racconta ancora l'artista - mi sono accorta di prestare molta più attenzione alla mia posizione nel mondo: vitale mantenere il metro di spazio libero attorno a noi; raccomandabili due metri; auspicabile chiudersi in casa, meglio da soli".

La mostra è aperta a tutti. È consigliata la prenotazione, scrivendo a info@ceravento.it o contattando il 393/9523628. In base alle attuali disposizioni governative, per l'accesso è obbligatorio possedere ed esibire il Green pass.