In stazione una mostra dedicata alla Coppa Acerbo

Arriva in stazione (binario 1) una mostra dedicata al centesimo anniversario della Coppa Acerbo.

Allestita dall’A.s.c.a. - Associazione Storico Culturale Automobilistica – l’esposizione dal titolo "Coppa Acerbo - 100° anniversario della corsa", sarà visitabile a partire da domani, giovedì 11 luglio e fino al prossimo 21 luglio.

Il 1924 rappresenta un anno storico per lo sport automobilistico con i personaggi, le auto, i campioni ed il famoso “triangolo magico” della corsa. Un racconto per immagini, foto, giornali e curiosità inedite per rivivere un evento unico ed affascinante, la storia di una corsa e di una città.