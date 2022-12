All’Aurum “Si può farte”, esposizione di artisti esordienti della città

Si chiama “Si può farte” l’evento del territorio e delle sue più promettenti leve artistiche in programma nella Sala Flaiano dell’Aurum dal 1° al 4 dicembre. La manifestazione, un’esposizione di opere di artisti esordienti di Pescara, punta alla promozione e alla valorizzazione della creatività cittadina. L’inaugurazione è prevista giovedì 1° dicembre alle ore 18, alla presenza dell’assessore alla cultura Maria Rita Carota che ha molto scommesso sul valore di questa iniziativa. A "Si può farte" hanno aderito 20 autori di origini pescaresi, in alcuni casi residenti fuori regione per motivi di lavoro e di studio, che hanno accolto questa proposta con entusiasmo ritenendola un’opportunità per rinsaldare il legame alla propria terra.

L'investimento sulla cultura e sugli artisti esordienti - ha detto l'assessore Carota - a mio avviso determina ricadute di straordinaria importanza anche nella dimensione locale. Incentiva infatti la crescita intellettuale, attrae interesse anche da fuori regione, e, soprattutto in questa fase storica di generale difficoltà, potenzia il capitale sociale perché sostiene la coesione e le capacità relazionali interne ed esterne al mondo dell'arte, riducendo quindi i fenomeni di conflittualità. Ma importanti sono anche i cointeressi economici per la valorizzazione territoriale, che non vanno a mio parere marginalizzati, perché intorno alla cultura si innesca tutto un sistema indotto. A maggior ragione mi riservo di programmare ulteriori iniziative in questa direzione.