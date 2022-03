"Sensazioni colorate", la personale di Flaviana Chiarotto all'Aurum

Sarà inaugurata martedì 5 aprile alle ore 18 la personale di pittura dell'artista piemontese Flaviana Chiarotto, dal titolo "Sensazioni colorate". Appuntamento nella Sala degli Alambicchi dell'Aurum, a Pescara. Il vernissage della mostra verrà moderato dalla giornalista Francesca Di Giuseppe, alla presenza delle autorità. La mostra potrà essere visitata tutti i giorni fino al prossimo 16 aprile con i seguenti orari: 9-13 e 15-19,30. Ingresso gratuito ma previa esibizione del super green pass.

Floriana Chiarotto è nata a Loreo (Rovigo) ma vive e lavora a Orbassano (Torino). Ha proceduto all'acquisizione di una formula espressiva da autodidatta fino a quando, nel 1990, ha incontrato il maestro Gianni Sesia Della Merla, sotto la cui guida ha ampliato e arricchito l'organigramma del dialogo con i colori, integrando questo suo apprendistato con viaggi in Italia e all'estero. Non è la sua prima volta in Abruzzo dato che, proprio quest'anno, ha partecipato alla settima edizione del "Mumart", tenutasi nella Sala Fondazione Michetti di Francavilla al Mare.