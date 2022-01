“Salviamo la pineta dannunziana”, collettiva d’arte all'Aurum

Cinquanta artisti accomunati da un nobile atto d’amore per la pineta dannunziana, così gravemente colpita dall’incendio del primo di agosto dello scorso anno. Saranno loro i protagonisti della collettiva d’arte “Salviamo la Pineta dannunziana”, che sarà inaugurata sabato 22 gennaio alle ore 17:30, negli spazi dell’Aurum. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione culturale Laboratorio d’Arte, presieduta dal professor Giorgio Del Bono. Una mostra per non dimenticare e per sostenere le iniziative atte al recupero dell’area verde più importante della città. In occasione del vernissage saranno illustrati contenuti e finalità della manifestazione durante un incontro che sarà condotto dalla professoressa Mariella Campilii.

La collettiva d’arte, ideata e organizzata dal professor Del Bono, a cura di Federica De Angelis, è un progetto importante al quale hanno voluto partecipare con grande entusiasmo ben 50 artisti, appartenenti alle varie espressioni pittoriche. In attesa di valutazioni attendibili circa l’entità della ripresa la quale si potrà valutare compiutamente probabilmente solo a partire dalla prossima primavera, questo cospicuo gruppo di artisti intendono attraverso le loro opere far riemergere la solarità della pineta dannunziana ma soprattutto il senso dell’appartenenza ad un territorio di cui hanno coltivato le radici, teatro di lente e rilassanti passeggiate in ogni momento dell’anno.

La mostra sarà inaugurata sabato 22 gennaio alle ore 17,30. Al taglio del nastro saranno presenti, insieme al direttore artistico Giorgio Del Bono, il sindaco di Pescara Carlo Masci, l’assessore alla cultura Mariarita Paoni Saccone, il direttore dell’Aurum Licio Di Biase, il presidente della commissione Armando Foschi, il dottore forestale Caterina Artese e l’avvocato Gaia Sassano. La kermesse sarà visionabile dal 22 al 30 gennaio.