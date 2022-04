"Il Rinascimento dei bambini", mostra alla Fondazione PescarAbruzzo

Si chiama "Il Rinascimento dei bambini" l'esposizione che sarà visitabile alla Fondazione PescarAbruzzo dal 21 al 30 aprile. Ingresso gratuito. «La mostra sull’Ospedale degli Innocenti di Firenze», spiega Casto Di Bonaventura, presidente del Csv Abruzzo, «come un diamante, riassume in sé concetti diversi, che possono sembrare lontani tra loro, ma appartengono all’unità della pietra. Nella mostra possiamo trovare arte, architettura, donazione, vita, economia, accoglienza, popolo. L’allestimento sublima la bellezza come esperienza dentro il quotidiano. Una cultura della gratuità che è alla base del volontariato. Un dono d’amore oggi tremendamente necessario guardando quello che accade in Ucraina».

32 pannelli raccontano la storia secolare, iniziata nel 1400 e ancora oggi attiva: una esperienza di accoglienza. Attraverso pannelli didascalici, la mostra si articola in 3 sezioni. Hanno dato il proprio patrocinio il consiglio regionale d’Abruzzo, i Comuni di Pescara e Chieti, le Province di Pescara e Chieti, l’ufficio scolastico territoriale di Chieti e Pescara, il Forum Terzo Settore e il Centro Culturale di Pescara.

«Prendersi cura dei bambini significa prendersi cura del futuro dell’umanità. Come società non possiamo tradire questo impegno con il futuro», dichiara Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione PescarAbruzzo. «Per questo sono onorato di poter accogliere negli spazi del nostro istituto la mostra sull’ospedale degli Innocenti di Firenze, che offre un’opportunità di riflessione per mantenere viva la sensibilità verso i cittadini di domani. Il sostegno della Fondazione alle iniziative di Csv Abruzzo ha origini antiche e nel tempo ha dato vita a una partnership duratura e ben strutturata. Solo negli ultimi 5 anni, la Fondazione ha erogato al Fondo unico per il volontariato, da cui attinge risorse il Csv Abruzzo, circa 600.000 euro».