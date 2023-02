“Rebel Yell/#urloribelle”, la nuova mostra di Beniamino Cardines

Sabato 25 febbraio, dalle ore 17, si terrà l'inaugurazione della personale di Beniamino Cardines, artista e scrittore pescarese, a “Ci vuole un Villaggio aps_ArtGallery”. La mostra, che proseguirà fino a sabato 25 marzo, apre il progetto “Amareledonne 2023 seconda edizione – arte, culture e società al femminile” promosso da Eracle aps e dall’assessorato comunale alle pari opportunità, in collaborazione con Cavalieri Erranti aps, Ci vuole un Villaggio aps e Bibliodrammatica aps.



Ricordiamo che Cardines è candidato “Migliore Autore dell’anno 2022-23” da Lfa Publisher Italia-Spagna, con “Le avventure di Plastica 1 e 2”, già vincitore del premio letterario nazionale “Luigi D’Amico 2019” per la letteratura per ragazzi e menzione d’onore al premio letterario Residenze Gregoriane 2020. Inoltre, Beniamino Cardines è curatore di un importante progetto nazionale sulla nuova pittura italiana, Ap/ArteProssima- pinacoteca d’arte contemporanea.



Come spiega Cardines, “bisogna sempre sfidarsi, raccogliere le provocazioni che ci vengono dalla vita quotidiana, cercare nuove modalità e vie per comunicare. Ma soprattutto gli artisti oggi hanno l’obbligo di significare, di servirsi dei linguaggi espressivi per parlare e raccontare, per cercare una prossimità con chi è distante dall’arte. Con questa mostra, grazie anche alla collaborazione con Amareledonne 2023, propongo un’idea di provocazione tutta al femminile che gioca sulla libertà dello sguardo e sulla narrazione di microstorie universali”.



Sabato 25 febbraio saranno presenti i ragazzi e le ragazze della Casa di Cristina centro diurno di attività ricreative e culturali per giovani diversamente abili, protagonisti di un progetto innovativo tra arti visive e scrittura creativa per la disabilità, tenuto da Beniamino Cardines. Info: 339/5223285, ingresso libero.