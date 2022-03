"Prova generale" al museo laboratorio Ex Manifattura Tabacchi

Orario non disponibile

Quando Dal 2/4/2022 al 5/6/2022 Orario non disponibile

Sabato 2 aprile alle ore 18,30 verrà inaugurato, al museo laboratorio Ex Manifattura Tabacchi di Città Sant'Angelo, il secondo appuntamento di “Prova generale”, a cura di Enzo De Leonibus, con Lino Capra Vaccina, Stefano Ventilii e Valerio De Iorio. Con questo appuntamento la collezione del Museo Laboratorio si arricchisce anche di una nuova opera: “Costellazioni”, suite in sei Movimenti di Lino Capra Vaccina.

"Quando mi è stato chiesto dal Direttore del Museo Laboratorio Enzo de Leonibus, di comporre la musica che accoglie il pubblico alle Mostre, Esposizioni, Installazioni, ho pensato di creare una musica con una "Spazialità Sonora" che desse la sensazione di "ambienti" vari, e che avesse tre dimensioni percettive, una quella di provenire, un'altra di soffermarsi, e l'altra di defluire/dissolversi, in forma ciclica, e in continuo divenire. Una esperienza uditiva che accompagna e introduce al percorso di esposizione/i, dove si aggiunge l'esperienza visiva", spiega Capra Vaccina.

Stefano Ventilii aggiunge: "Diventiamo terreni isolati, separati. Diventiamo isole in un mare che ci ha allargati. Gettiamo però a volte ponti tra di noi, consentiamo transiti sulle nostre terre all'altro. Siamo isole, zattere in mezzo al mare. Abbiamo costruito su di esse le nostre città, le nostre strade, le nostre vite. Questo mare della nostra vita ci lambisce i bordi, ci manda alla deriva. Siamo tutti in balia di questi flutti che a volte ci avvicinano e a volte ci allontanano. Cerchiamo nella notte del mondo approdi possibili su cui naufragare, timidi segni di fuochi, luci di fari lontani. Indicatori al contempo di porti e marcatori di bordi".

E Valerio De Iorio conclude: "Il tableaux vivant, attraverso la “stillness performed”, analizza l’interazione tra l’immagine fissa e l’immagine vivida, palpitante in dissolvenza continua".