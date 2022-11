Per le feste natalizie presepi viventi e mostra presepiale in piazza Berlinguer

Si anima l'ex stazione ferroviaria di Portanuova in piazza Berlinguer in occasione delle feste natalizie. Dall'8 dicembre al 6 gennaio, infatti, l'associazione per la tutela del cittadino e il centro antiviolenza Iside organizzano una mostra di presepi ed altre iniziative come il presepe vivente, a cura di Melania Pelusi e degli "Allegri pensionati di Pianella" nei gionri 8 e 18 dicembre e 5 gennaio, mentre il 10 e 29 dicembre ci sarà l'esibizione del coro bulgaro "Biala Rosa".

Racconti, favole e poesie per bambini a cura di Giovanni Lufino il 17 e 27 dicembre dalle ore 17, con i bambini che sono invitati a decorare l'albero di Natale con i loro pensierie il 6 gennaio saranno premiati i primi tre pensieri più belli scelti da una giuria. Infine il 6 gennaio arrivo delle Befatine alle 17. Tutte le offerte raccolte saranno devolute all'Uoc di Cardiologia dell'ospedale di Pescara.