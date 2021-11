"Percorsi d'arte contemporanea": 106 opere per la 12esima edizione della rassegna

Ben 106 opere uniche, tra tele, sculture, immagini fotografiche. Giunge alla sua dodicesima edizione la mostra collettiva "Percorsi d'arte contemporanea", curata da Alessandra Moscianese che, insieme con Francesco Perozzi, si è occupata anche dell'allestimento. Alle opere esposte, in occasione dell'asta, saranno unite anche 26 grafiche. L'inaugurazione della rassegna è fissata per domenica 14 novembre, alle ore 18, nel Museo delle Genti d'Abruzzo: sarà visitabile fino a sabato 4 dicembre. Per l'ingresso è obbligatorio essere in possesso del green pass.

Tra i pezzi più importanti spicca un'immagine di Gianni Berengo Gardin, uno dei più grandi fotografi italiani di tutti i tempi, che ha sempre avuto con l'Abruzzo, con il suo territorio e la sua storia un rapporto particolare. Consolidata la presenza di importanti maestri del '900 come Matteo Basilé, Alberto Biasi, Concetto Pozzati e Piero Gilardi poi tanti artisti abruzzesi come, tra gli altri, Pep Marchegiani, Luigi D'Alimonte, Gino Sabatini Odoardi e Lucio Rosato.

"Il dono di questi Maestri ha una duplice valenza, materiale e simbolica - sottolinea la direttrice della Fondazione Genti d'Abruzzo, Letizia Lizza - i proventi dell’asta costituiscono un prezioso supporto alla vita culturale della Fondazione, soprattutto in una fase così delicata come quella che stiamo vivendo, ancora legata all’emergenza pandemica, determinando così un circuito virtuoso di solidarietà a sostegno della cultura e dell’arte da parte degli stessi produttori di cultura e arte, oltre che di tutti coloro che acquistano un’opera".