A Penne la mostra "Nato Frascà. Spazio come reticolo di forze"

La Collezione Nato Frascà, in collaborazione con associazioni dell’area vestina, inaugura il 25 settembre alle ore 17, in largo Santa Marina a Penne, la prima edizione di “Scultura nel paesaggio urbano”, un progetto di valorizzazione del centro storico e fuori le mura della città di Penne. La prima edizione interessa l’opera di Nato Frascà Rebis 1967- 2021, scultura iconica dell’artista concepita nel 1967 ed esposta in Italia e in Europa, tra cui al Festival dei due Mondi di Spoleto nel 1971, alla IX Biennale d’Arte Moderna di Alessandria d’Egitto nel 1972, alla X Quadriennale di Roma nel 1973 e nella collezione del Musma di Matera dal 2009.

In occasione dell’inaugurazione del REBIS 1967- 2021 la Collezione Nato Frascà apre l’esposizione Nato Frascà. Spazio come reticolo di forze a cura di Franca D’Angelo e Sibilla Panerai, che ripercorre la concezione e l’evoluzione dell’opera scultorea tra le più note dell’artista e ricercatore multimediale, creatore della Psiconologia dell’Icona e tra i fondatori nel 1962 del Gruppo Uno insieme a Pasquale Santoro, Achille Pace, Nicola Carrino, Giuseppe Uncini e Gastone Biggi.

L’esposizione sarà aperta fino al 9 ottobre. Ingresso libero.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...