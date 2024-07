Le opere di Luigi Fuschetto in mostra al museo delle Genti d’Abruzzo

I paesaggi dolci di Luigi Fuschetto saranno in mostra al museo delle Genti d'Abruzzo: inaugurazione sabato 13 luglio alle ore 18.30.

Le opere di Luigi Fuschetto evocano ispirazioni delicate e compiute, rivelando un grande e dolce amore per la sua terra, la Campania della Valle del Fortore. Mostrano le tinte che riempiono l'estate e la primavera e si stemperano in inverni che non si negano paesaggi innevati. Sono i "Tempi sospesi", vissuti e metafora del vissuto, ad essere l'anima della personale che l'artista di San Marco dei Cavoti porta, a partire da sabato 13 fino al 27 luglio, nello Spazio Arte del museo delle Genti d'Abruzzo in via delle Caserme a Pescara.

Alcune delle opere sono citazioni stilistiche di grandi artisti, come Van Gogh, in cui Fuschetto trasfonde il suo mondo, inteso come esistenza, luoghi, sensibilità: l'approccio con il colore è al tempo stesso intenso e leggero, trasmette sentimenti, elabora la realtà e la restituisce filtrata dal senso del suo approccio con il quotidiano.

"La volontà della Fondazione Genti d'Abruzzo - sottolinea il presidente Emilio Della Cagna - è quella di valorizzare tutti quegli artisti che esprimono forte un legame con il loro territorio. Luigi Fuschetto lo fa con l'intensità di chi si è avvicinato all'arte in un momento particolare, come è stato quello dell'emergenza sanitaria, e con la consapevolezza di un vincolo del cuore con la natura e con il paesaggio. La personale che ospitiamo nelle sale del Museo delle Genti ha quella che potremmo chiamare una forza popolare, una capacità divulgativa semplice e immediata dei sentimenti".