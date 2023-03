A Spoltore una mostra sulla neuroestetica

Orario non disponibile

Dal 11/03/2023 al 26/03/2023

La neuroestetica è la scienza che teorizza e spiega i meccanismi della mente alla base della produzione e della fruizione delle opere d'arte e del bello: l'amministrazione di Spoltore ha firmato ieri (8 marzo 2023) un protocollo d'intesa con il Centro Studi Strategie di Genere Ets, l'Associazione La Centenaria, il liceo artistico musicale coreutico "Misticoni Bellisario" e l'Istituto d'Istruzione Superiore Luca da Penne, per promuovere un percorso dedicato, volto a valorizzare la conoscenza del sé e la relazionalità, attraverso il concetto di "bellezza" inteso come valorizzazione del benessere soggettivo e collettivo.

Si inizia sabato 11 marzo alle ore 16 con un convegno di presentazione del progetto e la mostra fotografica, a cura di Andrea Morelli e Luciano D'Angelo, che resterà a Spoltore fino al 26 marzo. Tra i relatori Laura Bonanni, Elena Dodi, Dora Stiefelmeier, Alessandra Gabriele, Federico Bilò. Partecipano per i saluti istituzionali il sindaco Chiara Trulli, l'assessore alla cultura Roberta Rullo, le docenti Raffaella Muraro, Raffaella Cocco, Eleonora dell'Oso. Gli interventi sono coordinati da Annarita Frullini e Marzia Damiani. La mostra si sposterà successivamente nelle due scuole, in un percorso che si concluderà a maggio: cittadini, docenti e studenti del territorio provinciale saranno coinvolti attraverso un questionario utilizzato per descrivere le emozioni che si provano mentre si osservano le immagini.