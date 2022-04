“Il misterioso viaggio verso la consapevolezza”, all'Aurum la personale di Alfonso Camplone

Dopo un anno, nella stessa prestigiosa location dell’Aurum di Pescara, in Largo Gardone Riviera, torna a riproporsi l’artista Alfonso Camplone per “condividere una tessera di un suo momento di tempo”, stralcio di un percorso di ricerca interiore espresso attraverso le proprie opere pittoriche, e non solo. Il momento di vita apparentemente paradossale che stiamo vivendo può e dovrebbe esserci di aiuto per “scoprire luoghi nuovi nel nostro cuore”. Questo è l’invito che Camplone rivolge al pubblico attraverso i lavori che verranno esposti nella mostra personale di pittura intitolata “Il misterioso viaggio verso la consapevolezza”.

Grazie all’intervento delle curatrici Antonella Valentini ed Elena Camplone, che presenteranno l’evento accompagnando il fruitore ad una lettura “sintonizzata” più sul sentire che non sul giudizio estetico, si cercherà per chi lo vorrà, con il fondamentale supporto dell’autore e delle opere protagoniste, di “aprire una finestra per consentire all’aria e alla luce di penetrare almeno in una stanza del nostro cuore”.

L’inaugurazione della personale è in programma il 20 aprile alle ore 17,30. A causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid si consiglia la prenotazione, telefonando al numero di cellulare 338-6104554. Saranno necessari il green pass base e la mascherina. La mostra, assolutamente da non perdere, sarà visitabile a ingresso libero per tutti, all'interno della Sala degli Alambicchi, fino al prossimo 27 aprile.