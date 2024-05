Mauro Pispoli in “Il bambino che sognava di diventare Picasso”: la mostra al museo delle Genti d’Abruzzo

L’artista fiorentino Mauro Pispoli presenterà al museo delle Genti d’Abruzzo la sua mostra “Il bambino che sognava di diventare Picasso”.

Le sue opere sono un mix di caratteri tipografici e tecniche di stampa, composizioni sperimentali.

La modernità è cambiare volto alle cose salvandone il significato profondo. Giocare con i colori affinché la dalla mutazione emerga la purezza. Guardare un'opera di Mauro Pispoli significa ricomporre i ricordi e trasfonderli nel futuro, come se nel presente non dovessero passare se non in quell'attimo in cui se ne immagazzina la forma nuova. "Il bambino che sognava di diventare Picasso" è il tema della mostra che l'artista porta nello Spazio Arte del Museo delle Genti d'Abruzzo, in via delle Caserme a Pescara, e che sarà inaugurata sabato 18 maggio alle ore 18,30.

Fiorentino, 68 anni, ha fondato nel 1989 lo studio Mauro Pispoli Immagine e Comunicazione che fornisce consulenza creativa e strategica, seguendo la realizzazione di campagne pubblicitarie in Italia e all’estero: lo stile di lavoro è improntato sulla costante attenzione alla ricerca e alla qualità del progetto creativo, ma anche a tutto il percorso che porta alla sua realizzazione. Alterna l'attività di visual designer a quella di artista: la sua opera è rivolta all’esplorazione dei miti contemporanei, i lavori sono realizzati con carta e cartone «usati», ingredienti preziosi per l’industria del riciclo. Tutte le opere esposte sono realizzate con tecnica collage e tecnica mista.

"Quello che troverete in questa mostra è una magia tessuta con sapienza, un insieme di formule alchemiche - si legge nelle note critiche - caratteri tipografici e tecniche di stampa, sperimentazioni sulla composizione e sul linguaggio. La sua ricerca affonda le radici nel nostro bisogno di essere guardati: voglio che tu mi veda perché ti interessa ciò che ti mostro di me. Negli ultimi anni, Mauro è uscito dai confini della grafica commerciale per sviluppare una riflessione sul mestiere del grafico, del designer, del copywriter, dell’illustratore, dell’art director. Da un lato, si è dedicato all’insegnamento, mentre dall’altro ha creato senza vincoli di committenza, trasformando il suo lavoro in arte. Le sue opere sorprendono e affascinano anche prima di comprenderne appieno il significato. Forse è il suo interesse per la tipografia, la sua curiosità per la cultura popolare, l’amore per il medium stampato o chissà quale altra forza attira nella pulsione che anima la sua ricerca senza fermarsi al risultato". Nelle opere di Pispoli immagini e parole si compongono e si fondono ritrovando una loro radice comune nella comunicazione, nell'essere idea che prende forma. Composizioni di contesti solo apparentemente non affini a cui l'uso della fotocopiatrice aggiunge o sottrae elementi e livelli, strappi, colori, collage: la ricerca grafica si fa arte attraverso il riciclo creativo. Un'esperienza di conoscenza e di memoria. La mostra sarà visitabile fino al 3 giugno prossimo: sabato 18 maggio in occasione della Notte dei Musei, apertura straordinaria fino alla mezzanotte.