All'Archivio di Stato Maria Luisa Torlontano in "Dante e D'Annunzio-Sinfonie Cromatiche"

In occasione delle celebrazioni per i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, l'Archivio di Stato di Pescara ospiterà la mostra della pittrice Maria Luisa Torlontano dal titolo Pittura e poesia: Dante e D'Annunzio-Sinfonie Cromatiche. Appuntamento dal 1° al 22 dicembre.

La manifestazione è aperta alla cittadinanza, nel rispetto delle norme anti Covid. Per accedere sarà necessario esibire il green pass. L'inaugurazione è prevista mercoledì 1° dicembre dalle ore 16:15 alle ore 20.15, in occcasione della quale saranno esposti anche documenti tratti dall'archivio privato di Angelo Umberto Scarano, poeta e scrittore abruzzese che ha tradotto la Divina Commedia in dialetto abruzzese.

Prenotazione obbligatoria ad as-pe. comunicazione@beniculturali.it. Info: 085/4549724.