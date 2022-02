Alla Maison des Arts "Fiducia. Straniamento e malinconia del reale. Opere 1981-2010"

Alla Maison des Arts si inaugura domenica 27 febbraio, alle ore 17, "Fiducia. Straniamento e malinconia del reale. Opere 1981-2010". Organizza la Fondazione Pescarabruzzo, in collaborazione con l’associazione “Archivio Fiducia”. L'esposizione vuole essere un percorso estetico nella profondità poetica dell’arte figurativa del secondo '900 attraverso le opere di Giuseppe Fiducia, segnalato più volte dalla critica come uno dei più interessanti pittori italiani contemporanei. Circa 90 tra le opere più rappresentative dell’artista saranno visitabili fino al prossimo 17 aprile, anche per ricordare il settantesimo dalla nascita di un personaggio che oggi non è più con noi. Fiducia, infatti, è purtroppo morto in un incidente stradale 11 anni fa. Noto il suo legame d’amicizia con Tanino Liberatore e Andrea Pazienza.

Per la precisione, la Maison des Arts ospiterà 38 oli su tela dalle inconfondibili cromie, 20 opere con tecniche miste a colori, 12 opere con tecniche miste in bianco e nero e 19 matite su carta. Un allestimento che condenserà in sé l’essenza della natura duale di Fiducia: da un lato la più nobile tradizione pittorica italiana, soprattutto manierista, dall'altro una forte ascendenza fumettistica. Della sua pittura a olio su tela, di straordinaria precisione tecnica e originalità, ha scritto, tra gli altri, la critica d’arte Silvia Pegoraro: «Le cromie acide e i silenzi irreali, in cui sono immerse figure e oggetti nei suoi dipinti, producono un irripetibile effetto di straniamento, che rende unica la sua pittura».

La sua forza espressiva si manifesta nel disegno e nel colore, in una ricerca in costante equilibrio tra sogno e realtà, suscitando sensazione al tempo stesso di forte coinvolgimento ma anche di tanta malinconia. La dicotomia tra l’originale vitalità cromatica e la malinconia che suscitano le sue opere, trasportano il visitatore in un altrove, surreale ma oggettivo, a tratti inquietante e in altri di pacata tristezza, in un turbinio di emozioni che non può lasciare indifferenti. Ingresso al pubblico libero ma con Super Green Pass, dal mercoledì alla domenica, dalle ore 17 alle ore 20.