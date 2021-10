La rinascita della pietra della Maiella: le sculture di Luigi D'Alimonte al Museo delle Genti d'Abruzzo

Sarà inaugurata sabato 30 ottobre, alle ore 18, la personale di Luigi D'Alimonte, lo scultore abruzzese che ha rivalutato la pietra bianca della Maiella, trasportandola dalle antiche architetture abruzzesi alla contemporaneità di nuove forme espressive. Le opere che compongono il percorso espositivo, curato da Mariano Cipollini, sono elementi distintivi di quel progetto artistico di "Rinascimento della Materia" che D'Alimonte fa partire dalle radici stesse del territorio. La mostra resterà aperta fino a domenica 21 novembre.

"Continuiamo nella valorizzazione dei talenti locali - sottolinea la direttrice della Fondazione Genti d'Abruzzo Letizia Lizza - riprendendo finalmente con continuità il percorso che eravamo stati costretti a rallentare nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria. Luigi D'Alimonte è un'eccellenza artistica per la nostra regione, che espone in spazi pubblici e gallerie private in Italia e all'estero. Le sue opere hanno la grande qualità di essere geneticamente espressione del territorio, attraverso idee e forme artistiche assolutamente originali e di grande valore".

