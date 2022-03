Alla Ubik l’arte si sposa con la lettura: arriva “Luci ed ombre”

Orario non disponibile

Quando Dal 04/03/2022 al 25/03/2022 Orario non disponibile

Si intitola "Luci ed ombre" la bella mostra dello scultore ed artista abruzzese Armando Di Nunzio, che per l'occasione si combinerà con la lettura. Il tutto, nella splendida cornice della libreria Ubik di Pescara. Si tratta, infatti, di un progetto a cura di Miriam Di Francesco volto a promuovere il "matrimonio" tra un buon libro e l'arte, che in questo caso prenderà forma con la scultura in pietra bianca della Maiella. Soddisfazione è stata espressa da Antonella Chiacchiaretta, direttrice della Ubik, che afferma: "Una libreria è il luogo dove transitano tantissime vite.

Ognuna di loro viene accolta con amore e con bellezza. Quando Miriam e Armando mi hanno parlato dei loro progetti legati anche all'arte, ero emozionata. L'arte, la bellezza, l'amore, il legame con la nostra terra è quello di cui bisogna nutrirsi, ora più di prima. Per questo accogliere le opere di Armando sarà una gioia immensa, per tutti". L'inaugurazione ufficiale dell'evento, alla presenza della stessa direttrice Chiacchiaretta, è in programma il 4 marzo alle ore 18.30, e sarà rigorosamente a ingresso libero.

Verranno ovviamente rispettate tutte le norme vigenti a tutela del contenimento del contagio da Covid-19. A monte della lavorazione artistica c'è già un dialogo: quello tra lo scultore e la materia prima deriva dall'osservazione diretta della bellezza della natura nelle sue varie forme che la pietra va a prendere, diventando quasi portavoce di emozioni, ed in questo modo le "luci ed ombre" delle proprie sensazioni e dei sentimenti diventano scultura.

Venerdì 11 marzo, invece, alle ore 18.30 l'arte si animerà ulteriormente, poiché è prevista una performance con la pietra bianca e la pietra nera della Maiella che vedrà la partecipazione della ballerina Sabrina Giordano e dello stesso Armando Di Nunzio, noto personaggio spesso al centro di grandi progetti culturali che godono di collaborazioni internazionali. "Luci ed ombre" sarà a disposizione del pubblico, visitabile gratuitamente, fino al prossimo 25 marzo. Per informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: contact@armandodinunzio.it.