In mostra “Luce”, la visione di Giulio Gennari che esalta le forme e l’immaginazione

Sabato 29 gennaio alle ore 17.30 verrà inaugurata al Museo delle Genti d'Abruzzo la prima personale dell’artista e fotografo Giulio Gennari, intitolata “Luce”. La mostra sarà visitabile gratuitamente fino a domenica 6 febbraio con i seguenti orari: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13, sabato e domenica dalle 16 alle 20. “Luce” vuole presentarsi come un racconto, una visione originale che attraverso la luce, la tecnica e la creatività parla di un mondo suggestivo, fatto di forme, volumi e associazioni mentali che fanno viaggiare l’immaginazione. Gennari profonde, nelle sue creazioni, una forte innovazione e proiezione verso il futuro, ma le composizioni non dimenticano le radici con il vissuto dell’artista, fatto di “esplorazioni” appassionate nei musei di tutto il mondo. Il risultato è un condensato, una miscellanea di arti che ha nella luce l’elemento preponderante: luce che disegna, luce che esalta.

“Al centro c’è l’universo femminile – spiega Gennari – un inno alla libertà, libertà che purtroppo può essere mortificata dalla violenza. Una libertà che deve essere sempre concreta e inviolabile, grazie all’impegno di tutti. Luce è un nome semplice ma allo stesso tempo ricco di significato: illuminare con la bellezza, con i colori, con l’autenticità il nostro quotidiano. Oltre alla donna c’è anche la reinterpretazione creativa dell’immagine di personaggi dello spettacolo e di artisti contemporanei. Vi invito a venirci a trovare per un insolito viaggio”.

L’evento vanta il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Pescara. Ci sono, poi, i partner istituzionali e commerciali del progetto: l'assessorato al turismo e ai grandi eventi del Comune di Pescara, la Fondazione Genti d’Abruzzo, l'Associazione Susan Komen Italia, Pricily Luxury Dubai, Carrefour Market, Autoepi e Gemmy Gioiellerie. In particolare, una delle opere di Gennari esposte al Museo delle Genti d'Abruzzo verrà donata a Komen Italia per supportare in maniera concreta le sue attività. L'associazione è attiva su tutto il territorio nazionale nella lotta contro i tumori al seno e, in Abruzzo, è presieduta da Isabella Marianacci.