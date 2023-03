"Libri(vi)cini", alla biblioteca D’Annunzio una mostra degli elaborati realizzati dagli alunni

Sabato 1° aprile si terrà alla biblioteca D’Annunzio la mostra "Libri(vi)cini", dalle ore 10 alle ore 13. Allestita con i libricini a fisarmonica tipo Leporelli e grandi tele di carta con illustrazioni e disegni di gruppo realizzati dalle bambine e dai bambini di diverse classi e scuole della città durante gli incontri del workshop "InventaStorieLibri" a cura di Cam Lecce e Jörg Grünert. Soggetto delle narrazioni originali è Pescara.

Un'occasione per accogliere lo sguardo bambina-bambino sulla città percepita nelle sue tante sfaccettature e desideri, per riconoscere i minori cittadini del presente e protagonisti nella comunità educante. Obiettivo del progetto è la promozione alla lettura e alla socializzazione partecipata. Le attività sono state promosse dalla biblioteca D’Annunzio e dalla biblioteca Di Giampaolo del servizio Beni e Attività culturali della Regione Abruzzo in collaborazione con l’associazione Deposito Dei Segni Ets. Per info: depositodeisegni@gmail.com - 348/7426429.