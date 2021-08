Mostra su Elio Di Blasio a cent’anni dalla nascita per la 39esima edizione dello Spoltore Ensemble

Sarà il vernissage sull’opera di Elio Di Blasio, allestita a 100 anni dalla nascita dell'artista, ad aprire martedì 17 agosto, alle ore 19, la 39esima edizione dello Spoltore Ensemble. L’evento, denominato ‘Le Parole di Elio’ e curato dallo storico dell’arte Ivan D’Alberto, è promosso dal sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito e dall’assessore alla cultura Roberta Rullo, con il coordinamento del direttore artistico del festival Angelo Valori.

In occasione del centenario dalla nascita del Maestro, il Centro di Archiviazione e Promozione della Performing Art di Pescara presenterà un omaggio all’artista abruzzese, deceduto nel 2004, che per molti anni ha avuto il suo studio a Spoltore, centro che aveva eletto a sua seconda casa. Il progetto espositivo nasce da un’intervista realizzata da D’Alberto pochi mesi prima della morte di Di Blasio: negli spazi della biblioteca comunale sarà dunque possibile riascoltare le parole dell’artista e osservare un suo lavoro appartenente alla serie delle ‘Porte’.

Saranno disponibili, in consultazione, anche alcuni documenti d’archivio e alcune pubblicazioni riguardanti l’attività artistica di Di Blasio. L’esposizione, a ingresso libero, sarà aperta al pubblico fino al 29 agosto, quando alle ore 19 si svolgerà il finissage in piazza Belvedere con un convegno in ricordo del maestro Elio Di Blasio cui parteciperanno il sindaco Di Lorito, l’assessore Rullo, Alessandra Di Blasio, figlia dell’artista; Silvia Pennese, presidente del Centro di Archiviazione e Promozione della Performing Art; Ivan D’Alberto, storico dell’arte; Antonio Zimarino, critico d’arte; l’artista Albano Paolinelli.

