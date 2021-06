"Knead", al Museo delle Genti in mostra 60 opere di Michele Montanaro

Si intitola 'Knead' la personale di Michele Montanaro che giovedì 17 giugno, alle ore 18, verrà inaugurata nelle sale del Museo delle Genti d'Abruzzo. In mostra 60 opere in terracotta e ceramica ispirate al concetto della manualità del percorso creativo fine a se stesso, sospeso tra il pensiero e il gesto creativo.

"L'ispirazione è arrivata proprio da alcuni oggetti esposti all'interno del Museo delle Genti - sottolinea l'artista - quelli che in qualche modo si riferiscono alla preparazione alimentare. Ho messo insieme questi oggetti e i miei ricordi familiari, legati alla cucina e all'impasto, a quei gesti delle mani che si fondono in storie diverse, quelle degli alimenti e quelle della creazione artigiana e così sono nate queste 60 opere. La matrice che le unisce è la gestualità, non lo scopo finale. Alcune sono forme che forse non hanno senso, ma alle spalle hanno un percorso di movimento, di pensiero, di vita che le rendono assolutamente uniche".

Il catalogo, con l'introduzione di Antonio Zimarino, si avvale delle foto di Enzo Testa. La mostra si concluderà l'8 luglio.

