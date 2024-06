ImPopolare: la personale di Michelangelo Prencipe

Sarà inaugurata il prossimo 28 giugno la mostra di Michelangelo Prencipe dal titolo ImPopolare.

La personale sarà esposta nelle sale dello Spazio Arte del Museo delle Genti d’Abruzzo. Una “prima antologia” del percorso artistico di un pittore che recupera la potenza della pop art e la traduce, filtrandola attraverso personalissimi codici artistici, in un linguaggio ancora più moderno, altro e intenso.

La matrice dell’esperienza grafica con realizzazione di copertine di dischi, pubblicità e case di moda influenza con un gusto assolutamente peculiare non solo il tratto ma lo studio che accompagna la scelta del colore. Accostamenti eleganti, a volte arditi, ma composti in maniera da regalare una sensazione di evasione dalla quotidianità.

Si racconta tutto quello che si è già visto e assimilato in una chiave nuova, fresca, leggera, effervescente. L’obiettivo dell’artista sembra essere proprio la leggerezza, un modo per distogliere e intrattenere l’osservatore dalla quotidiana realtà fatta di impegni, ansia, stress. Attraverso i colori chi guarda recupera tempo e spazio interiori. E così diventa davvero ImPopolare fermarsi un attimo per tornare a prendersi del tempo e per coccolarsi un po’.