Imago e Clap Museum aderiscono alla giornata nazionale 'Famiglie al museo 2023'

Domenica 8 ottobre Imago e Clap Museum ospitano la giornata nazionale F@Mu - Famiglie al museo 2023, con il patrocinio, tra gli altri, del Ministero della Cultura. F@Mu è l’evento culturale dedicato a bambine e bambini più importante in Italia, che promuove e facilita l’incontro tra le Famiglie e i molti luoghi espositivi che arricchiscono il nostro Paese. F@Mu aiuta ad educare i più piccoli, ma anche gli e le adolescenti della fascia di età 12-16 anni, a fruire di contenuti culturali, rendendo i Musei e le loro proposte sempre più “family friendly”.

"Apriti museo" è il tema scelto per quest’anno, un invito e un intento chiaro sin dal nome, volto a continuare a sostenere e l’inclusività e l’accoglienza dei bambini nei luoghi della cultura. La formula speciale “Famiglie al Museo” offerta da entrambe le strutture cittadine, promosse e realizzate dalla Fondazione Pescarabruzzo, prevede prezzi scontati di ingresso a 8 euro per ciascun adulto e gratuito per bambini e ragazzi fino a 17 anni, per quanto riguarda l’Imago Museum, e a 5 euro per ciascun adulto e gratuito per bambini e ragazzi fino a 17 anni, per l’accesso al Clap Museum.

IMAGO MUSEUM. Sono previsti due turni di visita guidata della durata di 40 minuti (ore 11:30 e ore 17). Il personale dell’Imago condurrà le famiglie alla scoperta di una delle collezioni permanenti che da sempre affascina i più piccoli: 'Impressioni e realtà - Il sogno Scandinavo da Barbizon a Civita D’Antino'. L’esposizione racconta uno spaccato di vita abruzzese attraverso i lavori di artisti danesi realizzati tra la fine dell’Ottocento e il primo Novecento. I paesaggi e gli abitanti di Civita d’Antino, ospitati con la tecnica usata dagli impressionisti, sono i protagonisti indiscussi di questa collezione che, oltre al pregio artistico, possiede una profonda valenza di documentazione antropologica.

CLAP MUSEUM. Anche al museo dedicato alla Nona Arte, sono previsti due turni di visita guidata della durata di 40 minuti (ore 11:30 e ore 17). Il personale del Clap condurrà i visitatori attraverso le opere di Andrea Pazienza e Filippo Scozzari, alla scoperta di come nasce il Fumetto italiano e come si arriva all'arte fumettistica odierna.

Oltre alle visite guidate in entrambi i musei, le famiglie possono liberamente accedere al godimento di tutte le collezioni (temporanee e permanenti esposte). Inoltre, grazie all’adesione a F@Mu, Imago e Clap Museum inviteranno i piccoli ospiti a partecipare al concorso nazionale F@MU, che prevede la realizzazione di un disegno o di un elaborato testuale. I bambini che a livello nazionale risulteranno vincitori, riceveranno in premio bellissimi libri della casa editrice Il Castoro, tra i quali quelli di "Diario di una schiappa".

Le prenotazioni delle visite guidate dedicate all’iniziativa “Famiglie al Museo” non sono obbligatorie ma sono fortemente consigliate, tramite l’indirizzo e-mail info@imagomuseum.it per l’accesso all’Imago Museum e info@clapmuseum.it per l’accesso al Clap Museum, entro sabato 7 ottobre alle ore 19. Seguirà un'e-mail di conferma del museo.