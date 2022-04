“La guerra dell’amore”, Marcello Specchio in mostra a Pescara

Sabato 9 aprile, alle ore 17, verrà inaugurata “La guerra dell’amore”, personale dell’artista pescarese Marcello Specchio, visitabile a “Ci vuole un villaggio aps_ArtGallery” con ingresso libero e in conformità delle norme anti contagio da Covid-19. La mostra, che proseguirà fino a domenica 30 aprile, è programmata nel contesto del progetto “#Poeti_controguerra”. Dichiara Marcello Specchio: “Vorrei essere ricordato per le emozioni prodotte, perché la morte vince la vita, ma l’arte vince la morte. Sono un uomo che non si vergogna di emozionarsi. L’arte e gli artisti hanno il compito di sperimentare e indicare nuove vie anche dell’esistere e non solo estetiche e artistiche. Indicare, scoprire vie e poi lasciare ad ognuno la libertà di percorrerle con la propria sensibilità”.

Aggiunge Beniamino Cardines, curatore e direttore artistico: “Marcello Specchio è uno dei primissimi artisti ad aver creduto nel progetto Ap/ArteProssima il che fa di lui un pioniere, un sognatore, un artista utopico. Le opere in mostra con “La guerra dell’amore” rappresentano bene una carriere artistica che da oltre quarant’anni lo vedono protagonista dell’arte contemporanea in Italia, in fondazioni e collezioni pubbliche e private. Con lui la pittura si fa rarefazione simbolo racconto onirico. I suoi quadri si presentano come suggestioni visive, scene e figure che sembrano apparire da un’altra dimensione, della bellezza, della gentilezza, del gesto pittorico assolutamente libero da schemi e convenzioni”.

Per quanto riguarda il progetto "#Poeti_controguerra", sabato 9 aprile si terrà un grande reading che vedrà la partecipazione di Antonio Lera, Claudia Ruscitti, Alfredo Scogna, Franca Berardi, Leandro Di Donato, Nino D’Annunzio, Simona Novacco, Gabriele Di Camillo, Manuela Di Dalmazi, Sonia Pedroli, Lucia Magistro, Giulia Madonna, Violetta Mastrodonato, Concettina Di Lodovico, Mizar Mahira Specchio, Massimo Liberatore, Sandra De Felice, Andrea Verrocchio, Franco Santucci, Lorenzo Marsicola, Francesca Di Giuseppe, Annamaria Acunzo, Caterina Franchetta, Marcello Specchio, Angela Curatolo e Beniamino Cardines.