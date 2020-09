Giornate Europee del Patrimonio, visita guidata allo studio di Franco Summa

Sabato 26 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2020, sarà possibile effettuare una visita guidata allo studio di Franco Summa, maestro della policromia, pittore e filosofo scomparso a Pescara lo scorso gennaio. Per prenotazioni: 366/9602120.

Già un anno fa, sempre per le Giornate Europee del Patrimonio, era stato possibile ammirare (e per la prima volta) lo studio dell’artista pescarese. E proprio lui in persona aveva guidato i visitatori tra le sue opere per condividere quell’arte ambientale che aveva trovato negli spazi urbani uno specifico campo di intervento.

Un paio di mesi dopo, poi, Summa era stato ricoverato per problemi di salute all'ospedale 'Spirito Santo', dove era infine deceduto. Aveva 82 anni.