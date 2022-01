Francesca Raia espone a "Unobuono"

La giovane pittrice Francesca Raia (foto) esporrà i suoi quadri nel pomeriggio di domenica 30 gennaio per una personale in programma all'enoteca-bistrot "Unobuono", in via Firenze, nell'ambito di un evento artistico, musicale e culinario organizzato per festeggiare i 40 anni dello chef Francesco.

Oltre alla mostra d'arte, è prevista la degustazione di due finger food realizzati dagli chef Francesco e Stefano con calici di vino abbinati a cura di Luigi. Ingresso al pubblico: 10 euro.

Per Francesca Raia si tratta di "un'iniziativa molto bella, che a mio parere merita attenzione, soprattutto in un periodo come questo in cui siamo tutti molto distanti". L'inizio della rassegna è previsto alle ore 17:30.