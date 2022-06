Eugenia Salvatore, una mostra pittorica con le sue canzoni in sottofondo

Dopo aver maturato esperienze significative nel campo dello spettacolo e della recitazione è arrivato il momento del salto di qualità per la poliedrica Eugenia Salvatore, artista dalle mille risorse che prossimamente presenterà a Pescara una mostra personale di pittura accompagnata dal sottofondo di alcune sue canzoni inedite.

Conosciuta al grande pubblico per aver impersonato la figura della pin-un anni '50 come sosia di Marylin Monroe, Eugenia è pronta per questa originale esposizione che vedrà il vernissage nel prossimo autunno, per poi uscire dalla nostra regione in attesa della prima incisione discografica. Al progetto pittorico-musicale partecipa anche il cantautore Dario Barbarossa, che sta curando gli arrangiamenti dei testi dal forte impatto emozionale.

"Nei miei quadri e nelle mie canzoni - rivela la Salvatore - riporto in chiave astratta il lungo viaggio introspettivo che ho intrapreso dopo aver raggiunto la maturità artistica. Il legame indissolubile con le mie radici (i suoi antenati erano nativi indiani del Nord Dakota, ndr) mi ha ispirato a dipingere e scrivere canzoni su temi riguardanti la natura selvaggia e sulla figura misteriosa, a tratti mitologica, della donna con i suoi lineamenti delicati e armoniosi".

La formazione come attrice di prosa nella compagnia teatrale del Florian e come insegnante di danza classica è stata la base per sviluppare nuove forme d'arte, "anche se mio nonno Ermanno - prosegue l'artista - ci aveva visto lungo quando rimase favorevolmente impressionato dal mio primo dipinto, che realizzai all'età di 13 anni. Spero, con l'aiuto delle istituzioni, di portare una ventata di novità nel panorama culturale cittadino".