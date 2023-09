"Estinzione": nello spazio indipendente 16 Civico la personale dell'artista Sabino de Nichilo [FOTO]

“Estinzione”: questo il nome della mostra di Sabino de Nichilo a cura di Nicoletta Provenzano che dal 16 settembre al 14 ottobre sarà ospitata nello spazio indipendente “16 Civico”.

Opere ceramiche e dipinti capaci di portare il visitatore in una sorta di viaggio all'interno del processo dell'esistere e del divenire in cui non c'è spazio per il futuribile, ma solo per la continuità della vita attraverso gli occhi di una natura che evolve in ogni momento. Distruzione e creazione come condizione immanente, irreversibile quanto inquieta quella che raccontano le opere esposte. Un progetto quello dell'autore che ci trasporta in trasformazioni ibride, nate oltre lo scenario della sesta estinzione di massa, dove la materialità di corpi compositi si inseriscono nel vivere quotidiano.

“Le sculture ceramiche articolate come vite silenti e rizomorfe appartenenti alle zone d’ombra, alle profondità dell’humus – scrive la curatrice -, si evidenziano come conformazioni intricate e sinuose che dominano e colonizzano prepotentemente anche lo sguardo in diramazioni anarchiche, ma ritmiche, trattenendo il loro enigma, la loro mutualistica esistenza unita al dissimile, formante un ecosistema autonomo e dinamico”.

“L’artista, nella sapienza e padronanza tecnica, approda ad una libertà formale virtuosa e intrigante, esteticamente barocca, che coglie le fragilità e caducità della physis insieme all’audacia e determinazione concreta con cui si violano i confini dell’equilibrio, dove la distruzione della simmetria e proporzione armonica conduce a nuove cognizioni e congiunzioni d’insieme, tra mirabilia e dramma. Le opere pittoriche nel turbine di cromie e nel tratto fluido di viluppi miceliari appaiono come sistemi radicanti vegetativi trasposti dall’universo ctonio in esuberanze coloristiche vivide, un ordine nascosto di fitte reti intercomunicanti che procedono e prolificano rimescolandosi in turbolenze e connessioni vivifiche imprevedibili. Sabino de Nichilo – conclude - porta in luce un mondo ignoto e stupefacente in espansioni cromatiche veloci, interludi alla pratica scultorea che raggiungono un’acme linguistica fantasmagorica intrinseca alla ricerca”.