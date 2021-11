Elena Bellantoni al 16 Civico con "La terre est bleue comme une orange"

L'associazione culturale Opus e 16 Civico promuovono la mostra "La terre est bleue comme une orange", un progetto di Elena Bellantoni. Inaugurazione sabato 6 novembre alle ore 18:30 con ingresso libero e contingentato, secondo le norme anti Covid in vigore. Per info: 340/2537653.

La personale di Elena Bellantoni, visitabile dal 6 novembre al 4 dicembre, parte dal titolo di un componimento poetico del grande poeta francese Paul Eluard "La terre est bleue comme une orange". Un verso surrealista, dunque, in cui l’automatismo psichico rivela i principi sottesi al linguaggio e al pensiero. Bellantoni reinterpreta il soggetto dell'enunciato del discorso in cui l'artista, come il poeta, non canta più – le parole non mentono - ma agisce.

