Domenica di carta 2021: "Filomena Delli Castelli-Ondina Valla, due percorsi di vita"

In occasione della Domenica di Carta 2021, l'evento organizzato ogni anno dal Ministero della Cultura per fare conoscere l'immenso patrimonio documentario conservato presso gli istituti del Ministero, l'Archivio di Stato di Pescara e la Soprintendenza archivistica e bibliografica per l'Abruzzo e il Molise presentano una mostra documentaria dal titolo "Le storie delle donne nelle carte d'archivio: Filomena Delli Castelli-Ondina Valla, due percorsi di vita".



L'evento è patrocinato dal Comune di Montesilvano e si svolgerà all'Archivio di Stato di Pescara. Obbligo di green pass e mascherina. Ingresso libero.

