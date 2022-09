"Il divino nelle mani", evento di Hand Art dell'artista Anna Seccia

Parlano di amore, di famiglia, di storia e di sentimento le sculture su cui sta lavorando l'artista pescarese Anna Seccia: risultato di un importante percorso di introspezione che ha segnato uno sviluppo del progetto di arte partecipativa intrapreso da anni. I primi risultati di questo studio di Hand Art saranno esposti in un evento, "Il divino nelle mani", in programma domenica 18 settembre, all'interno dell'Happy family day, in programma al Relais Toulà di Cepagatti. Le opere sono coppie di mani, o mani singole, realizzate con la tecnica del calco e rielaborate cromaticamente: non restituiscono semplicemente una forma, ma raccontano in un gesto iconizzato l'essenza della persona.

Il filo conduttore dell'evento, che inizierà alle ore 17, è l'artista stessa, che racconta attraverso la collezione la storia della sua famiglia: un'anima che si mette a nudo attraverso l'espressività delle opere e si presenta, questa volta, non come elemento di collegamento di esperienze altrui, ma come interprete della propria esperienza e di quella delle persone che l'hanno accompagnata nel corso degli anni.

Compagna di viaggio in questo percorso è Emigliana Fusco, esperta numerologa e naturopata olistica, che della formazione delle opere racconterà l'energia, la forza delle radici, la possibilità di raggiungere attraverso l'arte un equilibrio personale che porti a ristabilire il benessere. La mostra sarà visitabile solo dopo il vernissage. Questo evento è il primo passo di un progetto artistico molto più ampio che coinvolgerà, anche attraverso approfondimenti scientifici e antropologici, oltre che artistici, l'intero territorio regionale.