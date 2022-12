“Cromatismi Congruenti”, Maria Basile in mostra al Borgo d’Abruzzo

Una mostra d’arte in un centro commerciale: è quello che accadrà da giovedì 8 a domenica 11 dicembre con "Cromatismi Congruenti" di Maria Basile, artista abruzzese, al Borgo d’Abruzzo di Villanova di Cepagatti. Vernissage in programma l'8 dicembre alle ore 17; nei giorni successivi la mostra potrà essere visitata negli orari del centro commerciale.

“Dopo oltre 4 anni – dichiara Maria Basile – torno a fare una personale di pittura e questa volta ho scelto un luogo atipico; non esporrò né in un museo, né un luogo culturalmente riconosciuto per eventi simili. Ho scelto un centro commerciale, un posto frequentato da molte persone e famiglie proprio perché volevo andare incontro alla gente dato che, anche molti colleghi artisti lo hanno confermato, con la pandemia e le sue conseguenze le persone hanno cambiato visione dell’arte e del concetto dei luoghi d’arte. Ciò ha segnato un periodo che sta portando verso un futuro ancora sconosciuto e l’andare incontro è diventata quasi una priorità per non perdere la continuità con l’arte”.

Maria Basile sarà presente al Borgo d’Abruzzo con 15 quadri circa ispirati da questo periodo di quiescenza, e “spero di cambiare il modo di vedere la sacralità dell’arte riportandola a una dimensione più umana”.