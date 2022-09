Nella galleria Spazio Bianco una settimana di esposizione collettiva dedicata a neo imprenditori artigianali

La creatività in vetrina. Un'opportunità per una decina di giovani e meno giovani piccoli artigiani che si concretizza in un evento collettivo dal titolo “Creativi in Mostra”. Una settimana di esposizione di interessanti articoli e prodotti fatti a mano a partire dall'inaugurazione, venerdì 30 settembre alle 16.30, e fino a sabato 8 ottobre, all'interno della galleria d'arte e cultura 'Spazio Bianco'.

Fantasia, idee nuove, il desiderio di mettere in gioco la propria personalità per creare lavoro. È il mix di ingredienti che ha portato questi artigiani creativi ad entrare in un mondo di piccola imprenditoria e ad andare alla ricerca di visibilità per il proprio lavoro. La titolare della galleria, Gisella Bianco, imprenditrice e amante della cultura e dell'arte a tutto campo, ha voluto mettere a disposizione i suoi spazi, che normalmente contengono opere d'arte e sculture, per esporre i manufatti nati dalle idee e dalla fantasia dei neo self-made.

Gli articoli esposti vanno dalle bambole alla bigiotteria, dall'abbigliamento al corredo per l'infanzia, dai burattini alle composizioni green piante e fiori. Tutti realizzati con un'attenzione particolare verso la scelta dei materiali e del packaging, all'insegna del recupero e dell'eco friendly. L'inaugurazione sarà aperta al pubblico; l'esposizione comprenderà anche la possibilità di vendita degli oggetti.