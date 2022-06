"Cocci: la mia raccolta", personale di Lorena Ulpiani al Museo delle Genti d'Abruzzo

Si chiama "Cocci: la mia raccolta" la personale di Lorena Ulpiani che sarà inaugurata sabato 2 luglio alle 19.30, alla presenza della stessa pittrice, nello Spazio Arte del Museo delle Genti d'Abruzzo. In mostra trenta opere e due installazioni per una mostra che evoca emozioni, ricordi di esperienze in Paesi lontani, nostalgie e scelte che guardano al futuro. Sono olii, disegni e qualche affresco che pur radicandosi nell’astrattismo europeo del ‘900, si connettono più o meno timidamente a cromie latine, a gestualità statunitensi, fino a spazialità asiatiche. Contaminazioni maturate in corrispondenze e laboratori con maestri da Seul a Città del Messico.

“Cocci non è un’antologica - sottolinea il curatore, Pierluigi Gentilini, scherzando sul titolo, volutamente ironico - la mostra è un viaggio emozionale nei passaggi che hanno inciso i nervi del vivere, anche sociale, diventato colore e parola”.

Le emozioni che vibrano nelle sue opere vanno dal silenzio del Grande Nord (Quebec), dove la pittrice ha lavorato per il popolo nativo dei Cree, a quello del Tibet, alla drammaticità caotica della New York del “Ground Zero”. Profondità che recano echi di grandi amori come le locomotive a vapore, il jazz e la fisica quantistica. “L’incertezza in cui siamo immersi, la nostra precarietà, sospesa sull’abisso dell’immensità di ciò che non sappiamo, non rende la vita insensata: la rende preziosa - sottolinea la pittrice, usando le parole di Carlo Rovelli (da La realtà non è come ci appare) - C’è un momento in cui, ciascuno raccoglie i propri “cocci”: sono trasformazioni, sono crepe dalle quali entra la luce, citando Leonard Cohen; o possono essere la bellezza della tecnica Kintsugi”.

Sono parte del progetto anche due installazioni e una serie di “appunti” su piccole tavolette. "Continua la nostra ricerca per portare a Pescara autrici e autori contemporanei di particolare interesse - afferma la direttrice della Fondazione Genti d'Abruzzo Letizia Lizza - le opere di Lorena Ulpiani guardano la profondità del presente, fanno emergere le emozioni attraverso un uso importante della tecnica e del colore. Dialogano con la grande tradizione ospitata nelle altre sale del nostro museo". L'esposizione rimarrà aperta fino al 17 luglio.