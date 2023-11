A Spoltore la mostra itinerante "Ciao Italia!" sui nostri connazionali immigrati in Francia

Arriva a Spoltore la mostra itinerante "Ciao Italia! Un secolo di immigrazione italiana in Francia (1860-1960)", a cura dell'Institut Français Centre Saint Louis. Inaugurazione il 18 novembre alle ore 10,30. Fino al 23 dicembre la mostra sarà visitabile a ingresso libero, ad eccezione delle giornate di domenica e lunedì. La mattina del 2 dicembre, inoltre, l'esposizione sarà valorizzata da un concerto diretto dal maestro Gianni Golini, con videoproiezioni a cura di Davide Desiderio.

Già ammirata a Roma, Rimini e Bologna, l'esposizione è un itinerario geografico, socio-economico e culturale degli immigrati italiani in Francia dal Risorgimento agli anni della Dolce Vita. Al vernissage di sabato 18 novembre parteciperanno il sindaco Chiara Trulli, l'assessore all'istruzione Francesca Sborgia, la vice presidente dell'associazione Alliance française di Carrara, Vincenzina Di Bartolo, lo storico Alessandro D'Ascanio, la linguista Leila Kechoud e la professoressa Tiziana Protti dell'università di Friburgo.

"I rapporti tra Italia e Francia sono numerosi sin dall’antichità", ricorda l'assessore Sborgia, "e sono culturali ed economici prima ancora che militari e politici. Dagli imperi di Roma a quello di Napoleone, hanno poi trasmesso in tutta Europa la visione razionale e scientifica che accompagna la modernità e il progresso ancora oggi".



"È un privilegio poter ospitare questa mostra", aggiunge Trulli. "L'espressione "Ciao Italia!", che le dà il titolo, ha accompagnato le migrazioni di milioni di italiani in tutto il mondo e il fatto che sia stata adottata dalle lingue dei paesi di accoglienza, come in Francia dove ormai fa parte del vocabolario corrente, testimonia l'importanza dei nostri connazionali". Tra l’Ottocento e il Novecento, circa 26 milioni di italiani emigrano per motivi sia economici che politici. Una parte di essi si dirige in Francia, dove all’epoca serviva manodopera. Gli italiani diventano così gli stranieri più numerosi in Francia dall’inizio del XX secolo fino agli anni ’60.

Oggi commemorata, la loro integrazione non avvenne comunque senza intoppi. Tra diffidenza e desiderio, violenze e passioni, rifiuto e integrazione, la mostra "Ciao Italia!" narra questa storia evidenziando l’apporto degli italiani alla società e alla cultura francesi. Una storia appassionante da vivere attraverso sedici pannelli ispirati alla grande mostra del Musée National de l’histoire de l’immigration di Parigi. La mostra itinerante è ideata e realizzata dal Palais de la Porte Dorée - Musée national de l’histoire de l’immigration de Paris: il suo allestimento a Spoltore è coordinato dall’Institut français Italia.